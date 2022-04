Cdm avvisa: Roma in fiducia con 11 risultati positivi e l'ultimo ko a gennaio

La Roma è in fiducia, ha conquistato il 5° posto in virtù di undici risultati consecutivi in campionato, competizione in cui non perde dal 4-3 con la Juve

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Spalletti vuole una risposta forte dopo la sconfitta contro la Fiorentina, spinge gli azzurri a riprendersi il diritto a credere nel sogno scudetto con una prestazione di grande livello, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando le difficoltà della sfida: "La Roma è in fiducia, ha conquistato il quinto posto in virtù di undici risultati consecutivi in campionato, competizione in cui non perde dal 4-3 rocambolesco incassato all’Olimpico dalla Juventus lo scorso 9 gennaio. Da quel momento la cavalcata in classifica con quattro pareggi e cinque vittorie, sviluppando un’identità più definita nel modo di stare in campo. La fase difensiva è migliorata, con cinque clean-sheet in campionato nelle ultime undici e a livello offensivo l’anima di una squadra verticale, capace di valorizzare Abraham mette in difficoltà gli avversari. L’autorevole 4-0 contro il Bodo Glimt e la qualificazione alla semifinale di Conference League ha alimentato l’entusiasmo dell’ambiente romano".