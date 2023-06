Cdm - Galtier a Napoli col decreto crescita: così ADL può offrirgli stipendio più alto di Spalletti

La grandeur di Francia incanta De Laurentiis, che attende Christophe Galtier. Il suo avvocato, Olivier Martin, sta trattando con il Psg

La grandeur di Francia incanta De Laurentiis, che attende Christophe Galtier. Il suo avvocato, Olivier Martin, sta trattando con il Psg per liberarlo sotto il profilo contrattuale garantendogli una buonuscita di circa 6 milioni di euro. Il Napoli aspetta, è attratto dalla storia di Galtier. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis attende il momento giusto per sferrare l’assalto, grazie ai benefici del Decreto Crescita può spingersi anche a cifre più alte per lo stipendio rispetto ai 2,7 milioni di euro circa percepiti da Spalletti.