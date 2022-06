CdM - ADL deve alzare l'offerta per Deulofeu: la cifra per chiudere l'affare

"Gerard Deulofeu In casa Napoli è il prescelto, perfetto per il gioco diretto e l’attacco negli spazi lunghi senza Insigne e probabilmente anche Mertens"

TuttoNapoli.net

© foto di NewsPix/Image Sport

"Gerard Deulofeu In casa Napoli è il prescelto, perfetto per il gioco diretto e l’attacco negli spazi lunghi senza Insigne e probabilmente anche Mertens, gli specialisti del palleggio nel corto". L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla della trattativa per portare il talento dell'Udinese in maglia Napoli.

Quanto fatto all’Udinese da Deulofeu può essere lo «stage» perfetto per tornare in una big con un’esperienza da sfruttare: "La trattativa va avanti a fuoco lento, entrerà nel vivo soltanto se verrà archiviata con la separazione la vicenda Mertens e quando il Napoli avrà ceduto Ounas, che piace al Monza e al Torino, per ragioni sia economiche che di gestione delle liste.

Il Napoli deve alzare l’offerta sia all’Udinese che al giocatore. De Laurentiis ha offerto 10 milioni più bonus al club friulano, il presidente Pozzo ne chiede 20 ma la sensazione delle parti in causa è che a quota 15 si possa chiudere l’affare".