CdM - I De Laurentiis possono tenere Napoli e Bari per altri 6 anni: così hanno accolto la notizia

"Una vittoria politica, un segnale di forza negli equilibri del calcio italiano. De Laurentiis non ha più il peso del tempo che scorre per la scelta che riguarda il suo futuro nel mondo del pallone". I De Laurentiis possono tenere Napoli e Bari per altri sei anni titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che commenta così la decisione del Consiglio Federale: "Ha approvato la scadenza della proroga per il divieto di multiproprietà (anche per società non partecipanti allo stesso campionato) fino all’inizio della stagione 2028-29.

La modifica alla norma transitoria dell’art.16 bis delle Noif (le norme organizzative interne) trasforma gli equilibri nella gestione di società in cui presidenti come De Laurentiis hanno investito. A oggi l’unica variante che potrebbe accelerare i tempi su certe scelte sarebbe un’eventuale promozione del Bari in A. Il Napoli ha accolto con grande soddisfazione la decisione del Consiglio Federale, comunicando alla Figc di rinunciare ai ricorsi, come quello al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni".