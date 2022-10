CdM - Il Napoli vuole blindare Lobotka: ingaggio super e cospicuo bonus alla firma

La base di massima dell’accordo è stata raggiunta nell’incontro con il suo entourage ad Amsterdam, le parti sono al lavoro per mettere a posto alcuni dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Napoli pronto a blindare Stan Lobotka con un rinnovo fino al 2027 ed un bonus alla firma per lo slovacco. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Domenica si è rivisto in campo anche Demme, che davanti alla difesa ha gestito il pallone con ordine e intelligenza e può essere una soluzione valida per far rifiatare Lobotka, un giocatore fondamentale per il Napoli che infatti sta andando avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2027 con opzione per un’altra stagione.

Lo stipendio toccherà quota 3 milioni di euro con i bonus (l’attuale ingaggio è di 1,8 circa), è previsto anche un incentivo alla firma di 2 milioni di euro. La base di massima dell’accordo è stata raggiunta nell’incontro con il suo entourage ad Amsterdam, le parti sono al lavoro per mettere a posto alcuni dettagli".