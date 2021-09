Cdm - Insigne, oggi fa 400 in azzurro: sarà l'ultimo Napoli-Juve al Maradona?

A Lorenzo Insigne nessuno deve spiegare cosa è Napoli-Juventus, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando della presenza numero 400 in azzurro per il capitano del Napoli che raggiungerà proprio questa sera contro la Juventus: "Talvolta Lorenzo ha sentito anche troppo il peso di questa gara, compiendo qualche errore dal dischetto per incappare nella gestione della pressione emotiva. Non gli è mai mancato il fuoco dentro, all’Allianz Stadium Insigne non è mai riuscito a far gol, ma a Fuorigrotta contro i bianconeri spesso Lorenzo è stato un trascinatore

Lorenzo si è tuffato da giovedì nell’atmosfera di Castel Volturno, entrando nello spogliatoio e conducendo i compagni nella contesa, che contro la Juventus non è mai una storia banale. L’intesa formale fino a giugno 2022 presenta lo spettro che possa essere la sua ultima sfida contro la Juve al Maradona, ma nel suo cuore ci sono altri valori, c’è il senso d’appartenenza, lodato anche da Spalletti, un patrimonio che va oltre i contratti".