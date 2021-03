CdM - Manolas convocato ma non ancora pronto: spiegata la scelta di Gattuso

Kostas Manolas convocato per la trasferta contro il Sassuolo ma non ancora pronto per giocare. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma sulle condizioni del centrale greco: "È rientrato tra i convocati Manolas ma partirà dalla panchina, il difensore greco ieri ha svolto gran parte della seduta in gruppo, non è ancora pronto per tornare in campo ma, vista la squalifica di Koulibaly, è una soluzione d’emergenza.

Kostas potrebbe rientrare domenica contro il Bologna, si monitoreranno i suoi progressi in allenamento. La vicenda Mertens invita alla cautela, Manolas ha superato l’infortunio ma ha bisogno di varie sedute in gruppo.