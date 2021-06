CdM - Mertens ha ingaggio pesante, ma Spalletti lo apprezza: c'è un motivo per cui resta

Dries Mertens giura amore al Napoli. Dries, però, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, ha un altro anno di contratto a 4,5 milioni di euro a stagione, una cifra abbastanza «pesante» per il Napoli che vuole abbassare il monte ingaggi. Spalletti apprezza tanto l’attaccante belga, ha sempre amato il centravanti associativo che aiuta la squadra a sviluppare la manovra e nella prossima stagione bisognerà fare i conti con la Coppa d’Africa che a gennaio toglierà Osimhen al Napoli per un mese.