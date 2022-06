CdM - Mertens resta alle condizioni di ADL? Il Napoli attende e raffredda la pista Deulofeu

Dries Mertens rinnova o no? Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sono in rialzo le quotazioni di una permanenza.

"Pista raffreddata, invece, quella di Deulofeu, in attesa di conoscere le reali intenzioni di Mertens. L’attaccante belga, infatti, potrebbe decidere di restare alle condizioni del Napoli (stipendio più che dimezzato) qualora non dovessero arrivare offerte congrue. L’attaccante spagnolo, che ha dato il suo gradimento al Napoli, non aspetterà però in eterno. Nel caso dovesse restare «Ciro», allora il Napoli potrebbe propendere per un calciatore più giovane che possa fargli da vice".