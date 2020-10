CdM - Napoli preoccupato per il caso AZ: si teme una situazione simile al focolaio Genoa

Mancano poco più di 24 ore alla sfida di Europa League tra Napoli ed AZ Alkmaar, ed la tensione aumenta con il passare delle ore. I casi di contagio nella squadra olandese hanno messo in allarme tutto l'ambiente azzurro, come riportato anche questa mattina da Il Corriere del Mezzogiorno: "La formazione olandese sarà in ritiro al Britannique, il Napoli si radunerà invece domani all’Hotel Palazzo Caracciolo. Da Castel Volturno filtra un po’ di preoccupazione perché c’è il ricordo del caso Genoa con il contagio che si è propagato nei giorni successivi alla partita e con le ripercussioni verificatesi poi nel gruppo-squadra azzurro".