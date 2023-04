CdM - Napoli-Salernitana, Prefetto Palomba chiederà spostamento alla Lega

In caso di spostamento di orario e data del derby, dovrebbe slittare anche la partita di martedì 2 maggio alle 20,45 prevista al Friuli

"Il prefetto Claudio Palomba chiederà, per motivi di ordine pubblico, alla Lega Calcio e al ministro dell’Interno Piantedosi di posticipare a domenica Napoli-Salernitana, in contemporanea con Inter-Lazio". Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Tutti i partecipanti al tavolo in Prefettura si sono detti d’accordo di chiedere il posticipo della gara in contemporanea con Inter-Lazio (12,30) oppure alle 15. Se infatti il Napoli battesse la Salernitana e la Lazio, seconda in classifica, non vincesse a Milano, il titolo sarebbe aritmeticamente vinto dal club azzurro. In caso di spostamento di orario e data del derby, dovrebbe slittare anche la partita di martedì 2 maggio alle 20,45 prevista al Friuli contro l’Udinese. Il prefetto Claudio Palomba, inoltre, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo di Udine per tentare di risolvere anche questo ulteriore problema. In ballo, poi, ci sono i diritti Tv e le somme già versate da Sky e Dazn che irradiano le partite".