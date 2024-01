Cdm - Nome nuovo per il dopo Osimhen: si guarda in casa Stoccarda

Piace il classe 96’ Serhou Guirassy

TuttoNapoli.net

Il Napoli in estate dovrà salutare Victor Osimhen, che come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis è destinato ad altri lidi per volontà dello stesso attaccante. In questi mesi è già iniziato il casting per designare il suo erede, una ricerca che sarà fondamentale per l’inizio di un nuovo ciclo.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ad i nomi di David del Lille e Zirkzee del Bologna, va aggiunto un nuovo profilo attenzionato dal club azzurro. Si tratta di Serhou Guirassy, attaccante classe ‘96 in forza allo Stoccarda.