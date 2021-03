Cdm - Obiettivo 100 gol: serve la macchina da gol che manca dal 2016 per centrare la Champions

Per la Champions bisogna andare oltre i punti di forza e sfidare le debolezze, scrive il Corriere del Mezzogiorno che sottolinea che il Napoli ha il terzo attacco che la terza difesa del campionato: "Con 45 reti incassate in 40 partite, il Napoli viaggia a 1,1 gol subiti. Il rendimento è in crescita, come dimostrano le due partite contro Milan e Roma con la porta inviolata. La sfida di Gattuso è crescere a livello offensivo, ritrovando l’attacco al completo. C’è un obiettivo: raggiungere quota 100 gol stagionali. Si tratta di un traguardo che manca da quattro anni, dalla stagione 2016-17. Neanche nell’annata dei 91 punti, il Napoli ci è riuscito, si fermò a quota 97 reti.

Gli azzurri, in quaranta gare ufficiali, hanno realizzato 75 gol, esprimendo una media di 1,87 reti a partita. È una sfida difficile ma non impossibile. Zielinski è a quota otto reti, ha già battuto il suo record personale, Politano e Insigne non sono mai stati così prolifici, Lozano è rientrato contro la Roma e con 13 gol è il miglior marcatore stagionale insieme a Lorenzo. Mertens nell’ultimo mese ha segnato tre degli otto gol stagionali, Osimhen vanta solo tre gol e può incrementare il bottino. Petagna ha segnato cinque reti. Il suo rientro è un’altra arma per puntare a quota 100, attivare la macchina da gol è la strada maestra per tornare in Champions".