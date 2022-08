Cdm - Ora Spalletti fa il pompiere e spegne l'entusiasmo: "Meno esperienza e personalità"

Nella sua avventura napoletana Spalletti aveva sempre spinto sull’entusiasmo cercando di ravvivare un ambiente che spesso è stato tiepido

Nella sua avventura napoletana Spalletti aveva sempre spinto sull’entusiasmo cercando di ravvivare un ambiente che spesso è stato tiepido nei confronti della squadra, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che al Maradona oggi sono attesi circa 40.000 spettatori e "proprio stavolta Spalletti fa il «pompiere», sente il dovere di spegnere i facili entusiasmi, come se nella scorsa stagione si fosse reso conto di quanto è variabile il termometro dei sentimenti a Napoli. Lo scorso anno Spalletti ha premuto il piede sull’acceleratore, è «andato a manetta» usando il suo linguaggio, stavolta ha invocato l’equilibrio: «Sento dire che da una settimana all’altra bisogna vincere il campionato, non sono corretti questi sbalzi di temperatura. Penso che l’entusiasmo sia dovuto alla partita di Verona, non per aver riempito le caselle di chi è partito, poi magari dopo una gara ci vengono a prendere fuori all’albergo». Poi il confronto con la scorsa stagione: «Abbiamo meno esperienza, meno presenze in Champions, in Nazionale, probabilmente meno personalità».".