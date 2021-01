Cdm - Osimhen punta lo Spezia in Coppa Italia: a Verona per rivivere lo spogliatoio?

Victor Osimhen è guarito dal Covid-19 e ieri ha anche sostenuto le visite mediche d'idoneità previste dal protocollo per gli atleti dopo la negatività. Oggi tornerà in gruppo e - riferisce il Corriere del Mezzogiorno si sottoporrà anche a consulenza neurologica. L'obiettivo è essere disponibile per la sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, ma dopo mesi ha bisogno di ritrovare l'atmosfera del gruppo e del campo e per questo potrebbe essere convocato per Verona anche se non è pronto, come accaduto a Mertens ad Udine.