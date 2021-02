Cdm - Out anche Insigne, di fronte un Genoa riposato e con entusiasmo

Gattuso perde anche Ghoulam e Koulibaly alla vigilia della sfida al Genoa che ha svoltato con l'’arrivo di Ballardini, come sottolinea quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno: "14 punti in sette partite e una sola sconfitta sul campo del Sassuolo. Nelle ultime quattro gare di campionato i rossoblù hanno conquistato tre vittorie e strappato un pareggio contro l’Atalanta tenendo sempre la porta inviolata, in Coppa Italia hanno portato la Juventus ai supplementari. La squadra ha ritrovato Destro, che ha segnato 6 dei 9 gol stagionali da quando c’è Ballardini. Gattuso ha chiesto attenzione, consapevole delle insidie di una sfida contro un avversario che ha entusiasmo e gioca una sola gara a settimana. E poi le assenze in casa Napoli sono tante".

A Genova dovrà essere gestito anche Insigne: "Ieri ha svolto parte della seduta di rifinitura lavorando da solo. In un contrasto con Toloi ha rimediato una contusione al polpaccio sinistro e dovrebbe partire dalla panchina. Si gioca ogni tre giorni, ci sono gli impegni con Atalanta e Juventus e, considerando anche le altre difficoltà in attacco, Gattuso preferisce non rischiarlo".