CdM - Patto squadra-Gattuso dopo il confronto: pranzo con compleanno anticipato

Il Napoli alla ricerca nuovamente del sorriso, per tenere lontani gli spettri di polemiche e beghe interne con la mente che torna agli eventi funesti dello scorso anno. Cosi la squadra si è ritrovata, compattata e ha sfruttato un evento come il compleanno di Maksimovic (che cade oggi, insieme a quello di Lobotka) per stare insieme e lasciarsi la tensione alle spalle e stipulando un patto per andare avanti insieme: "Oggi è il compleanno di Maksimovic - scrive Il Corriere del Mezzogiorno - ma gli azzurri hanno cominciato a festeggiarlo con un paio di giorni d’anticipo (stasera il Napoli è in ritiro al Britannique) per ritrovare anche la serenità e l’unità del gruppo. Brindisi per il compagno di squadra, la voglia di riconquistare il sorriso e stare insieme".