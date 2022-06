CdM - Rinnovo Mertens, non filtra ottimismo: la risposta a metà giugno

Tra poco più di tre settimane e mezzo il contratto di Dries Mertens sarà scaduto e ad oggi non c'è ancora nessun tipo di certezza sul suo futuro

Tra poco più di tre settimane e mezzo il contratto di Dries Mertens sarà scaduto e ad oggi non c'è ancora nessun tipo di certezza sul suo futuro, visto che attualmente è impegnato col Belgio e non ha modo di trattare. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Tra la domanda e lo scenario di 1,3 milione di euro a stagione c’è distanza, gli spifferi e i segnali non tendono all’ottimismo, è probabile che si conoscerà l’esito di questa storia intorno alla metà di giugno, quando Mertens sarà rientrato dagli impegni con la Nazionale in Nations League. I silenzi, soprattutto dopo le parole del presidente De Laurentiis, inquietano i tifosi azzurri.

[...] La sua priorità è il Napoli anche per l’opzione prevista nel contratto che prevede il rinnovo alle stesse cifre percepite ora (De Laurentiis non la eserciterà). Se non dovesse esserci accordo con De Laurentiis, la Lazio di Sarri è in agguato. Si è fatto avanti il Botafogo ma Dries non sembra stimolato dall’ipotesi di trasferirsi in Brasile".