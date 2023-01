CdM - Rotazioni rimandate: Spalletti sceglie lo stesso 11 dell'ultimo scontro diretto

E' il giorno del big match contro la Roma e Luciano Spalletti non ha tanti dubbi di formazione. Anzi, ne ha uno solo, il solito: Politano o Lozano?

E' il giorno del big match contro la Roma e Luciano Spalletti non ha tanti dubbi di formazione. Anzi, ne ha uno solo, il solito: Politano o Lozano? Dovrebbe spuntarla ancora l'ex Inter, come nell'ultimo match di cartello in Serie A, contro la Juventus. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Si va verso la formazione dell’ultimo scontro diretto, quello vinto contro la Juventus. Spalletti rimanda le rotazioni ai momenti in cui torneranno le partite ogni tre giorni". Eccola di seguito.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia