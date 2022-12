Cdm - Sarà contro il Monaco l'ultima amichevole: il programma completo

La missione turca del Napoli, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, rappresenterà solo una parte del percorso del Napoli

TuttoNapoli.net

La missione turca, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, rappresenterà solo una parte del percorso del Napoli verso il rientro in campo previsto il 4 gennaio contro l’Inter. Il 17 dicembre il ritorno al Maradona contro il Villarreal, il 21 il Napoli dovrebbe disputare l’ultima amichevole in trasferta contro il Monaco, che occupa il sesto posto in Ligue 1 e disputerà i play-off di Europa League a febbraio contro il Bayer Leverkusen.