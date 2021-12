CdM - Sarr pista fredda: è stato proposto dall'agente, ma ADL ha un'altra idea

Malang Sarr, che è in uscita dal Chelsea, è stato proposto dall’agente Federico Pastorello sia al Napoli che al Milan, ma come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno non sono iniziate delle trattative concrete. L’idea del club di De Laurentiis è dare a Spalletti un difensore pronto, con discreta esperienza che possa essere subito arruolabile. Gatti del Frosinone e Viti dell’Empoli sono giocatori di prospettiva, piacciono all’area tecnica del Napoli ma sembra che la ricerca vada su profili che diano maggiori certezze nell’immediato.