CdM - Scandali interni, polemiche e depressione: non è il Barça del 2020

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta il sorteggio di Europa League ricordando la sfida del 2020 in Champions contro il Barcellona: "Due anni fa era tutta un’altra musica, in Catalogna non si era ancora abbattuta la tempesta dell’ultimo mercato, con la traumatica partenza di Messi, finito al Paris Saint Germain. Gli scandali interni, le polemiche, la cessione di Griezmann all’Atletico Madrid e una sensazione di depressione che coinvolge tutto il mondo Barcellona. A fine ottobre l’esonero di Koeman e la scelta di puntare su Xavi, inseguendo il culto dei valori del Barcellona. Guai a fidarsi, a metà febbraio ci saranno altri due mesi di cura" il monito del quotidiano.