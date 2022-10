CdM - Senza Osimhen è salita la media gol: la nuova sfida di Spalletti

Simeone è l’alternativa naturale a Osimhen, Raspadori è un po’ un jolly, può fare l’attaccante centrale, partire da sinistra o condividere l’attacco con Osimhen

Gli azzurri hanno superato l’esame dell’assenza di Osimhen, lo dimostrano i numeri: con Victor in campo il Napoli ha segnato 14 gol, ben 17 senza il centravanti nigeriano. Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza così l'imminente ritorno dell'attaccante nigeriano: "Adesso, però, c’è un altro compito da affrontare: riuscire a sfruttare al meglio l’abbondanza di soluzioni. Spalletti sta insistendo sull’idea di una squadra con tanti «titolari» e dopo il successo contro l’Ajax ha affrontato il tema del ritorno di Victor: «Non dimentichiamoci di lui: è un calciatore importantissimo per noi e non vediamo l’ora che torni. Il titolare chi sarà? Contano i risultati della squadra, non quelli individuali».

Simeone è l’alternativa naturale a Osimhen, Raspadori è un po’ un jolly, può fare l’attaccante centrale, partire da sinistra o condividere l’attacco con Osimhen nel 4-2-3-1. Giocando spesso ogni tre giorni, probabilmente Spalletti gestirà le forze, valuterà la scelta più opportuna anche per le caratteristiche dell’avversario. Non è una missione facile ma l’abbondanza è la risorsa giusta per avere continuità.