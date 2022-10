Cdm - Spalletti teme il Torino che è un osso duro ed annuncia che cambierà poco

Luciano Spalletti teme il valore del Torino che, come tutte le squadre di Juric, è un osso duro, scrive il Corriere del Mezzogiorno

Luciano Spalletti teme il valore del Torino che, come tutte le squadre di Juric, è un osso duro, scrive il Corriere del Mezzogiorno che racconta l’idea di "fare «rewind», rimettere la squadra nelle condizioni in cui l’ha lasciata. Si va a caccia di certezze a cui aggrapparsi contro il Torino che ha una sviluppata identità tattica. La gestione delle forze è ormai un tema della stagione, ci sarà spazio per tutti, le scelte saranno compiute considerando i cinque cambi ma Spalletti vuole contenere i rischi: «Cambierò poco rispetto alle ultime formazioni, stanno tutti bene». Le ansie sono quindi alle spalle, Rrahmani e Lozano hanno smaltito i fastidi nelle rispettive Nazionali, Politano ha rimesso a posto la caviglia accelerando i tempi rispetto alle previsioni iniziali".