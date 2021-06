CdM su Insigne: "Assist al Napoli che non dovrà trattarlo da giocatore normale"

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola analizza così le parole di Insigne in conferenza stampa dal ritiro della propria Nazionale sul suo futuro: "Il contratto è un tema che va affrontato e l’assist di Insigne è stato preciso, oltre che interessante. Va nel segno di un compromesso che, se c’è la volontà delle parti, va trovato. Insigne vuole tenere alta la bandiera, il Napoli non dovrà trattarlo come un giocatore «normale»".