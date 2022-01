CdM - Tagliafico attratto dal Napoli: prossima settimana decisiva

L'ultimo obiettivo del Napoli per la fascia sinistra di difesa è Nicolas Tagliafico, terzino dell'Ajax con il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. I contatti per provare ad imbastire una trattativa sono frequenti, come confermato anche dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"La difficoltà è nella formula, visto che l’Ajax preferirebbe incassare subito con un trasferimento a titolo definitivo, evitando prestiti. Il Napoli spera che possa incidere la volontà del calciatore, attratto dall’idea di trasferirsi in serie A. [...] La prossima settimana il Napoli proverà ad affondare il colpo”.