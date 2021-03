Cds - Accordo sul rinvio: la Juve esce dal tour de force, il Napoli evita 3 trasferte di fila

La Juventus non ha più appuntamenti infrasettimanali, dei quali Gattuso s’era sbarazzato in precedenza, e quindi ci si può anche mettere d’accordo e trovare una data che stia più comoda a tutti, scrive il Corriere dello Sport raccontando dell'ennesimo rinvio della gara della quarta giornata del girone di andata: "Juventus e Napoli hanno ricominciato a chiacchierare ieri mattina ed hanno scoperto convergenze parallele, come nella «prima Repubblica», e la Lega ovviamente interpellata, ha risposto positivamente o affermativamente, fate un po’ voi: alle 18,45 del 17 marzo ognuno a casa propria, così la Juve non si porterà appresso il carico delle 19 partite affrontate dal 3 gennaio in poi ed il Napoli rimuoverà dalla sua settimana terribile, quella che la trascinerà domani a San Siro e domenica prossima all’Olimpico di Roma, una terza trasferta da incubo. Non è il momento di baruffare, ma di conciliare".