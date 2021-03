CdS - ADL-Gattuso, frattura ricomposta ma a giugno non cambia lo scenario

Le ultime vittorie hanno risollevato l'ambiente in casa Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che le recenti vittorie, come l'ultima sul campo del Milan, hanno ricomposto la frattura interna tra società e allenatore. De Laurentiis e Gattuso hanno fatto "pace" per il bene comune e nel nome della Champions. A giugno, poi, ognuno per sé. Le strade si divideranno. Ma De Laurentiis si augura che Gattuso possa lasciare col Napoli in Champions League.