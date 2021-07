CdS - ADL voleva già cedere Insigne nel 2019 e aveva individuato il sostituto

Lorenzo Insigne e il Napoli hanno smesso di parlarsi già dopo l'ultimo rinnovo. E' quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport nei giorni in cui si raffredda l'ipotesi di rinnovo. Non solo: De Laurentiis nel 2019 aveva già pensato di cederlo in caso di offerte che però non arrivarono. Non a caso arrivò Lozano che veniva considerato come un suo sostituto. Alla fine il capitano del Napoli è rimasto ma ora la sua posizione è in bilico.