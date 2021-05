CdS - Affondo per Nuno Mendes! Trattativa per il 18enne terzino dello Sporting: le cifre

Il Napoli guarda al futuro e inizia già a muoversi sul mercato in attesa del nome del nuovo allenatore. Per la corsia mancina di difesa piace Nuno Mendes, 18enne dello Sporting Lisbona e della Nazionale portoghese, con clausola rescissoria attuale da 70 milioni di euro. E' considerato un talento, veloce ed elegante. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli lo segue da un po' e che il suo cartellino costa circa 20 milioni di euro. La società azzurra in queste ore sta provando ad affondare il colpo.