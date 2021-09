CdS ai piedi di Osimhen: "Godin lo stende per frustrazione, gli ha fatto perdere la testa!"

Elogi a Victor Osimhen nel day-after Napoli-Cagliari. Il centravanti nigeriano, autore di ben sei reti in questo mese di dicembre, è stato ancora una volta decisivo e il Corriere dello Sport, in un fondo scritto dalla penna del condirettore Alessandro Barbano, si prostra ai suoi piedi:

"Passato in un anno dalla condizione di meteora, pagata troppo, a quella di fuoriclasse, destinato a lasciare il segno. Perché ha già il Napoli sulle spalle. Se lo carica come fosse una piuma e lo porta a spasso in mezzo alla difesa avversaria. Sempre d’anticipo. Che sia un rilancio del portiere, un disimpegno della difesa o un assist da volgere in gol. Come quello perfetto di Zielinski, imbeccato da un corridoio di Anguissa. Quando nel secondo tempo Godin afferra il centravanti nigeriano per le gambe, atterrandolo, Mazzarri dalla panchina si dispera, chiedendosi come abbia fatto un giocatore esperto come l’ex interista a cadere in un errore simile. In realtà quello del centrale cagliaritano è un fallo di frustrazione. Osimhen gli è sfuggito tante volte da fargli perdere la testa".