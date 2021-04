CdS - Ancelotti scarta Koulibaly, ma vuole un altro azzurro: Everton su Meret

Kalidou Koulibaly non rappresenta un obiettivo di mercato per l'Everton, come dichiarato qualche giorno fa da Carlo Ancelotti. Ma in casa Napoli c'è un altro calciatore che stuzzica il manager dei Toffees: Alex Meret. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'ex allenatore azzurro avrebbe puntato il suo portiere titolare negli anni napoletani, vorrebbe portarlo all'Everton. L'estremo difensore, tra l'altro, è in cerca della continuità smarrita dall'arrivo di Gattuso.