Cds - Chelsea in agguato su Osimhen: pronta valigia piena di sterline

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis vuole mettere in sicurezza - contrattuale ma anche umorale - il suo attaccante, Victor Osimhen, per il quale il Chelsea si lancerebbe a corpo morto e con una valigia piena di sterline - e Osimhen, che ormai è una stella, insegue il riconoscimento economico della propria statura internazionale. È il gioco delle parti, scrive il Corriere dello Sport. Col rinnovo di contratto che si avvicina ma con l'intesa economica che non è stata ancora del tutto raggiunta.