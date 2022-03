CdS - Da Kvaratskhelia a Lang: tutte le idee se parte (anche) Mertens

Il Napoli a fine stagione potrebbe salutare Insigne ma anche Mertens, per questo valuta diversi profili per l'attacco

Il Napoli a fine stagione potrebbe salutare Insigne ma anche Mertens, per questo valuta diversi profili per l'attacco. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Al Napoli piace orientarsi in Belgio, al Club Bruges per esempio, dove ce ne sono due, chiaramente diversi tra di loro, che hanno fornito ispirazione e tra Charles De Ketelaere (21) e Noao Lang (23) qualcosa può succedere. Ma l’agenda di Giuntoli ha vari nomi e soluzioni di ogni Paese: tra i soggetti del desiderio, da un’epoca non sospetta, è stati inserito anche Khvica Kvaratskhelia (21), georgiano del Rubin Kazan che copre tutto il fronte offensivo e rappresenta appieno la filosofia inseguita nella costruzione di una squadra che da anni è protagonista".