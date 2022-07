Cds - Dybala, la Roma l’ha spuntata anche grazie all’inserimento di una clausola

I dettagli dell'accorso svelati dal Corriere dello Sport raccontano di una clausola rescissoria inserita nell'accordo.

Paulo Dybala sarà un giocatore della Roma: dopo l'incontro di ieri tra Tiago Pinto e l'entourage del giocatore, nella notte è arrivato l'ok definitivo della Joya al trasferimento in giallorosso. I dettagli dell'accorso svelati dal Corriere dello Sport raccontano di una clausola rescissoria inserita nell'accordo.

Dybala andrà a percepire una tra i 4,5 e i 5 milioni di euro netti a stagione per tre anni. Oltre alla parte fissa anche bonus (alcuni molto facili) per arrivare a circa 6 milioni netti a stagione. Insomma, la cifra che la Joya aveva chiesto inizialmente per accettare una nuova destinazione. A questo si aggiunge anche una clausola rescissoria inserita nell'accordo che ha dato un incentivo in più per chiudere l'affare e arriva alla fumata bianca.