Cds esalta Kvaratskhelia: "Nessun debuttante come lui in Europa! E c'è una sensazione..."

L'edizione odierna del quotidiano Corriere dello Sport esalta Kvaratskhelia per lo show contro la Cremonese: "Nessuno in Europa è a quota nove gol e nove assist come debuttante nei cinque principali campionati. Kvara aveva già superato anche Lavezzi che al suo primo anno a Napoli, stagione 2007/08, si era fermato a otto gol e altrettanti assist. Qui siamo oltre. Esiste una percezione di futuro differente. Il georgiano viaggia spedito verso altri record e nuovi orizzonti. La stagione è a metà e col ritorno della Champions League l'impressione è che Kvara sia destinato a crescere ulteriormente".