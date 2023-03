Cds - Esodo napoletano in trasferta due mesi dopo: quanti tifosi al Grande Torino, il dato

Esodo napoletano a Torino. Per la prima volta dopo due mesi i tifosi tornano in trasferta e ne saranno tantissimi all'Olimpico Grande Torino

Esodo napoletano a Torino. Per la prima volta dopo due mesi i tifosi tornano in trasferta e ne saranno tantissimi all'Olimpico Grande Torino. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "A Torino, si ricomincia dopo settanta giorni e con una migrazione di massa: millecinquecento tagliandi acquistati per l’angolo che viene concesso ai napoletani ma almeno altri ottomila sostenitori previsti tra tribuna e distinti. Lo dice la media più recente della prevendita, che stavolta procede per toccare quota ventiseimila spettatori, mentre in genere si arriva intorno ai diciottomila".