CdS - Fabian in vetrina, ma estimatori vacillano: tre big si tirano fuori

Il Napoli considera Fabian Ruiz cedibile con allettanti offerte. Il problema è che gli estimatori, ora, vacillano. L'Atletico Madrid ha appena acquistato De Paul, ma, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, anche Real Madrid e Psg sono ormai fuori, dunque il Napoli si guarda attorno in attesa di proposte invitanti. Altrimenti l'andaluso resterà in azzurro per la gioia di Spalletti.