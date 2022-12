Cds - Giuntoli lavora già alla difesa per l'estate: lo scouting promuove 2 talenti

Il Napoli a gennaio se ne dovrebbe stare a guardare, ascolterà eventuali corteggiatori di Diego Demme, però intanto penserà all'estate

Il Napoli a gennaio se ne dovrebbe stare a guardare, ascolterà (ma distrattamente) eventuali corteggiatori di Diego Demme, però intanto penserà all'estate, scrive il Corriere dello Sport facendo il punto sulle manovre al centro della difesa perché Kim ha una clausola e poi c’è Juan Jesus che a fine stagione avrà 32 anni: "Il Napoli è rimasto colpito da Benoit Badiashile (22 a marzo), un gigante che il Monaco si è cresciuto in casa e che ora viene già valutato una trentina di milioni: tanti, troppi, per la politica societaria, ma su livelli più ragionevoli sarà (sarebbe) possibile discuterne. Sono settimane in cui il tempo viene sfruttato per «studiare» profili nuovi o già selezionati, tra i quali spicca Antonio Silva, che ha appena 19 anni, e nel Benfica fa il titolare, anzi di più: il Ct del Portogallo ieri lo ha lanciato nel mischione al Mondiale.



Il Napoli guarda anche in Italia, a Udine soprattutto, e se Rodrigo Becao non è più un giovanotto con i suoi 27 anni (a gennaio), di lui non si può dire che sia anziano.