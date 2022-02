CdS - Il Napoli è più forte, ma non lo sa e ha paura: Inter solo di carattere

Alla fine il Napoli si è accontentato. Dopo il pareggio con l'Inter, ci sono diverse cose buone che Luciano Spalletti può portarsi in hotel. Perché la sua squadra è superiore, almeno per una notte, anche se non basta. E il punto soddisfa sicuramente di più Simone Inzaghi. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"L’Inter sul campo è più debole, ma sa gestire con una razionalità esemplare il momento più difficile della stagione. E c’è il Napoli che sul campo è più forte, ma non sa di esserlo. E anche nella ripresa, quando il panico lo attanaglia e il possesso palla passa dal 52 al 43 per cento, sfiora due volte il gol con Elmas e Osimhen. Ma non ci crede quanto dovrebbe e finisce per consegnare il palleggio agli avversari".