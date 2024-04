Cds - Il Napoli può ancora farcela: deve salvare il record di 14 anni di fila in Europa

In un anno vissuto al confine col disastro, il Napoli ha ancora chance di entrare in Europa.

In un anno vissuto al confine col disastro, il Napoli ha ancora chance di entrare in Europa. E potrebbe in teoria conservare il record cui tanto tiene Aurelio De Laurentiis: da 14 anni consecutivi nelle coppe europee. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che "sarebbe un paradosso che mancasse l'appuntamento proprio nell'anno successivo allo scudetto. È dalla stagione 2010-2011, con l'Europa League, che il Napoli timbra il cartellino Uefa. Otto partecipazioni Champions e il Mondiale per club sfiorato. Nove volte in Europa League con le semifinali raggiunte con Benitez.

Col settimo posto si va in Conference. E forse anche in Europa League nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia fosse già qualificata per Champions o EL in questo caso sarebbe utile pure l'ottavo posto. Al Napoli manca un minimo sforzo. La Champions è un sogno. L'EL però è possibile. La Conference sarebbe una magra consolazione, lo sappiamo. Ma servirebbe a salvare l'onore europeo".