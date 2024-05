Cds - Il Psg insiste per Kvaratskhelia: la decisione di ADL

Il Napoli vorrebbe ripartire da Khvicha Kvaratskhelia il prossimo anno, ma su di lui insiste il Psg

Il Napoli vorrebbe ripartire da Khvicha Kvaratskhelia il prossimo anno, ma su di lui insiste il Psg. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola che fa il punto della situazione e spiega quella che è la posizione del club di De Laurentiis.

"Per il Napoli la valutazione è altissima: 120, 130 milioni di euro o giù di lì. In linea con la clausola rescissoria inserita nel contratto di Victor. Il Psg, però, non ha problemi economici di sorta, ma come sempre nel mercato è tutta una questione di volontà".