CdS - Insigne, futuro incerto: primo approccio per il rinnovo improduttivo

Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora un'incognita, in quanto il discorso per il rinnovo è stato rimandato dopo un primo approccio improduttivo. Lo sostiene il Corriere dello Sport, secondo cui l'avvenire del capitano azzurro è legato anche a quello di Erik Lamela, nuovo obiettivo per l'attacco del Napoli, anche se l'uno non esclude l'altro:

"Lamela, che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, dietro o di fianco al centravanti, nel Napoli completerebbe un reparto già molto ricco ma ovviamente legato al futuro di Lorenzo Insigne. Sì, anche il capitano, come il collega, ha il contratto in scadenza nel 2022 e soprattutto il primo approccio per il rinnovo non è stato ritenuto produttivo”