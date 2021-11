CdS - Insigne in MLS, idea concreta: l'agente è in America, progetto Toronto è chiaro

Non c'è solo l'Inter su Lorenzo Insigne. Ci pensano anche in America. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Pisacane, il procuratore dello scugnizzo, è in giro per l’America, anche quella del Sud, e in questo tour dev’esserci (obbligatoriamente) un fondo d’interesse professionale. Le voci corrono, si sa, e l’ultima che è andata ingrossandosi coinvolge la Mls, stavolta nello specifico il Toronto, che si è messo in testa una strana idea: provarci con Insigne per imprimere il marchio del made in Italy all’interno del proprio gruppo. Le tentazioni passano a due, in realtà, perché anche Mertens appartiene a quel progetto".