CdS - Insigne torna subito titolare? Il capitano vuole una maglia per sbloccarsi: 257 giorni di astinenza

L'infortunio è alle spalle, Lorenzo Insigne è abile e arruolabile per il derby con la Salernitana. Anzi, secondo il Corriere dello Sport Luciano Spalletti sarebbe pronto a rilanciarlo tra i titolari. Il capitano vuole vivere un match da protagonista e tornare al gol su azione che, in campionato, manca da 257 giorni.

Il quotidiano romano si esprime così sul numero 24 di Frattamaggiore: "Ci sono questi 1235 minuti di vuoto, in cui Insigne ha smarrito se stesso, quello che da sei anni va in doppia cifra – di gol e spesso anche di assist – e che bisogna riempire, per non preparare la valigia con una sensazione di pesantezza nello stomaco".