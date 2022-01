CdS - Juve-Napoli a serio rischio: l'Asl di Torino bloccherà tutto con un altro positivo

C'è attesa per il nuovo giro di tamponi odierno e l'esito dei risultati. In caso di nuovo positivo per il Napoli, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, interverrebbe l'Asl di Torino a bloccare tutto. A quel punto, la partita non si potrà disputare, ma è assai probabile che possa saltare anche la sfida di domenica allo stadio Maradona contro la Sampdoria per il focolaio azzurro.