CdS - Lista piena, per nuovi colpi servono cessioni: tre indiziati, anche Manolas può partire

Il Napoli si muove per il mercato di gennaio, ma al momento la lista dei 25 è completa, però qualcuno potrebbe partire. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Manolas è sempre un soggetto dei desideri dell’Olympiakos e si sa come vanno certi amori, che fanno certi giri lunghi; a centrocampo, la variabile potrebbe essere rappresentata da Lobotka; e in basso, a sinistra, dipenderà sempre tutto da Ghoulam, dalla sua rinascita o dall’eventuale addio. E però il Napoli qualche passo l’ha mosso: fino in Germania, è stata una passeggiata tra le proprie intenzioni".