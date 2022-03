Cds - Lozano torna in panchina! Formazione fatta, c'è solo una riflessione

L’unica perplessità, a naso, si scorge sulla corsia di destra, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’unica perplessità, a naso, si scorge sulla corsia di destra, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che Elmas insidia la fascia destra di Politano, ma "il Napoli sa di squadra fatta e finita, ha le sue gerarchie scandite dal codice-Spalletti e suggerite dal campo. Intanto, Lozano è ritornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe andare in panchina. Lobotka sarà il regista d’una personalissima rivincita nel quale ci starebbero persino le scuse, perché per un anno e mezzo l’attuale padrone del centrocampo è divenuto «corpo estraneo» del Napoli, trasformato persino in un clamoroso bluff: il ciak, con Spalletti, gli ha spalancato un’esistenza - si direbbe - esaltante e una centralità nel progetto divenuta indiscutibile. Il resto è noto".