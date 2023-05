Cds - Lozano verso l'addio, il Napoli vuole Berardi: c'è un solo ostacolo

Cambia la corsa destra per il Napoli? Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Lozano sembra orientato ad andarsene in Premier

Cambia la corsa destra per il Napoli? Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Lozano sembra orientato ad andarsene in Premier, potrebbe finire in Ligue 1, visto che piace a Lione, e comunque libererebbe un posto e lascerebbe in cassa un bel po’ di soldi, da rimettere in circuito. Domenico Berardi (29) non può essere considerato vecchio, semmai un vecchio desiderio del Napoli e di De Laurentiis: ma qui la variabile è rappresentata dalla tendenza del Sassuolo, che essendo bottega di livello, chiede per i suoi gioielli quotazioni da far venire la pelle d’oca.