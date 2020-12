CdS - Maksimovic, rinnovo ancora possibile: due fattori possono trattenere il serbo

Quella di Nikola Maksimovic è una situazione tutt'altro che già scritta. Se è vero che il giocatore serbo è in scadenza di contratto - e l'accordo, va detto, ancora non c'è -, è anche vero che il futuro non è già scritto. Sia perchè il giocatore ama Napoli, ma anche perchè lo stesso ex Torino gode della stima dell'allenatore Gennarob Gattuso. Ed allora, come scrive oggi Il Corriere dello Sport, il rinnovo per Maksimovic è ancora possibile: saranno le prossime settimane ad essere decisive per capire effettivamente quando e soprattutto in che modo la questione si risolverà.